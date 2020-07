Tiroler Polizei warnt vor Ladebon-Betrügern

Die Masche der Betrüger ist in vielen Fällen ähnlich: So versuchen sie mit Telefonanrufen die Mitarbeiter von Trafiken, Geschäften, Tankstellen oder Postpartnern zu täuschen und so an die Daten von Wert- und Ladebons zu kommen. Dabei geben die Täter vor, Mitarbeiter der Betreiberfirmen der betreffenden Wert- und Ladebons oder auch der Geschäftsleitung zu sein und behaupten, dass es zu Änderungen im System gekommen ist oder dass die Bons abgelaufen seien, weshalb sie ersetzt werden müssten. Teilweise verschleiern die Täter durch technische Maßnahmen ihre Telefonnummer, sodass der Eindruck entsteht, der Anruf käme tatsächlich vom Vertragspartner oder der Geschäftsleitung.