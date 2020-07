Kurzarbeit: Bisher drei Mrd. Euro an 100.000 Unternehmen gezahlt

Wien – Die Abrechnung der Kurzarbeit schreitet voran. Bisher hat das Arbeitsmarktservice (AMS) rund drei Milliarden Euro an über 100.000 Unternehmen ausgezahlt. Von den eingelangten Abrechnungen seien 92 Prozent bearbeitet, sagte Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Mittwoch. Bearbeitet wurden rund 250.000 Abrechnungen.

Laut Arbeitsministerin sind am Bau nur noch ein Drittel der ursprünglich geplanten Personen in Kurzarbeit, derzeit circa 44.000. Im Handel sei die Zahl der Personen in Kurzarbeit von 300.000 auf rund 120.000 zurückgegangen und auch in der Warenherstellung sei die Anzahl um 100.000 auf rund 260.000 gesunken.