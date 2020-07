Hanf mit niederem THC-Gehalt ab 8. Juli in Trafiken erhältlich

Wien – Österreichs Trafiken vertreiben ab nächstem Mittwoch, 8. Juli, rauchbaren Hanf. Die entsprechende Preiskundmachung wurde am Mittwoch im Amtsblatt der Wiener Zeitung veröffentlicht. Es handelt sich um klassifizierte und rauchbare CBD-Hanfprodukte mit einem THC-Gehalt von unter 0,3 Prozent. Produkte dieser Art fallen unter das Tabaksteuergesetz und dürfen nicht woanders verkauft werden.

Im Grunde war ein Verkauf in Hanf-Shops schon bisher nicht erlaubt, wie Josef Prirschl, der Obmann der Tabak-Trafikanten Österreichs im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur feststellte. „Unsere Rechtsmeinung war immer, dass Produkte, unter 0,3 bisher gar nicht hätten verkauft werden dürfen in den Hanf-Shops, weil sie immer unter das Tabaksteuergesetz gefallen sind. Und über 0,3 sowieso nicht, weil sie dann ins Suchtmittelgesetz fallen."

Die Tabak-Trafikanten hätten immer gesagt, sie würden auf die Produktzulassung des Finanzministeriums für den Trafik-Verkauf warten, ebenso wie auf die Preisveröffentlichung. Beides ist nun gegeben. Prirschl: „Das gibt dem Konsumenten die Sicherheit, dass er weiß, dass das Produkt in der Trafik zertifiziert und sicher unter 0,3 ist." Eine Woche nach der am Mittwoch erfolgten Veröffentlichung wird es am 8. Juli rechtswirksam.