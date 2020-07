Mann (81) wollte Frau (78) retten: Ehepaar bei Badeunfall im Fuschlsee gestorben

Fuschl – Bei einem Badeunfall im Fuschlsee (Flachgau) ist am Mittwochvormittag ein pensioniertes Ehepaar tödlich verunglückt. Wie die Wasserrettung Salzburg mitteilte, geriet beim Badeplatz Wesenauer eine Frau (78) beim Schwimmen rund 50 Meter vom Ufer entfernt in Not und ging unter. Ihr 81 Jahre alter Mann eilte ihr zu Hilfe, bekam dann aber ebenfalls Probleme und konnte sich selbst nicht mehr über Wasser halten.