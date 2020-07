Tiroler Wohnbauträger NHT investierte 2019 130 Millionen Euro in Wohnbau

Innsbruck – Der Tiroler Wohnbauträger Neue Heimat Tirol (NHT) hat 2019 rund 130 Millionen Euro in den Bau von Wohnraum investiert, im Vorjahr waren es noch 120 Millionen Euro. Bis Ende 2021 will die NHT das Bauvolumen auf 250 Millionen Euro ausbauen, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.

Im Jahr 2019 wurden 521 Wohnungen neu errichtet und 600 Bestandswohnungen saniert. Mit der Bilanz zeigte sich die Geschäftsführung durchaus zufrieden und verwies auf die Zukunftsaussichten. Man wolle in den kommenden zwei Jahren die „Bautätigkeit noch einmal intensivieren", geplante Projekte würden daher vorgezogen. Im Jahr 2020 sei der Baubeginn von 714 Wohnungen geplant. Derzeit befinden sich in Kufstein und Wörgl im Rahmen der Modernisierung der alten Südtiroler Siedlungen über 1000 neue Wohnungen in Bau. Auch in Innsbruck stehen mit der nächsten Baustufe Pradl-Ost sowie der Entwicklung des Campagne-Areals zwei Großprojekte an, hieß es.