Dürr versus ÖSV: Landeten verdächtige Laborwerte im Altpapier?

Innsbruck – Am Innsbrucker Landesgericht ging die juristische Auseinandersetzung zwischen Ex-Langläufer Johannes Dürr und dem ÖSV am Mittwoch in die nächste Runde. Der zweimal wegen Dopings überführte Niederösterreicher wollte seine Behauptung, der rot-weiß-rote Skiverband nehme Doping hin, solange sich der Sportler nicht erwischen lasse, mit Zeugen untermauern.