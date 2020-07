Von fallendem Baum getroffen: 40-Jähriger fuhr in Panzendorf noch selbst ins Tal

Panzendorf – Bei Forstarbeiten hat sich am Mittwoch ein 40-Jähriger in Panzendorf schwer verletzt. Der Rumäne war in einem Waldstück südlich von Heinfels alleine mit dem Vorschneiden von Bäumen beschäftigt. Ein Stamm fiel nicht wie geplant und traf den Arbeiter am Rücken.