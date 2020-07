Prozess: Ex-ÖSV-Trainer Mayer widerrief vor Polizei getätigte Aussagen

Innsbruck – Der Prozess gegen den ehemaligen ÖSV-Trainer Walter Mayer wegen Dopingvergehens und schweren Betrugs wurde am Donnerstag am Landesgericht Innsbruck fortgesetzt. Der Prozess war Mitte Februar vertagt worden.

Vor der Polizei hatte Mayer ausgesagt, dass er unter anderem von einem Kroaten fünf leere Blutbeutel für den ehemaligen Langläufer Harald Wurm besorgt habe und, dass er Johannes Dürr 400 Milliliter Blut abgenommen habe. "Davon stimmt aber gar nichts, das ist von mir erfunden", sagte Mayer zur Richterin. Er sei damals in einer "menschlichen Ausnahmesituation" gewesen und wollte möglichst schnell wieder nach Hause. Der ehemalige Trainer warf den Beamten auch vor, "inkonsequent" ermittelt zu haben. Zudem hätten sie gewusst, dass seine Aussagen nicht stimmen würden.

Er gestand zudem, von dem Kroaten unter anderem EPO und Wachstumshormon bezogen zu haben. Die Mittel habe er aber nur für den Eigenbedarf gekauft und nie an jemanden weitergegeben.

Dem ehemaligen Langlauftrainer wurde vorgeworfen, von 2012 bis 2019 Sportler beim Dopen unterstützt zu haben und auch selbst Dopingmittel, darunter Wachstumshormon, Testosteron und Humanalbumin, an Sportler weitergegeben zu haben. Zudem soll er Blutdoping an Athleten praktiziert und damit zu deren Sportbetrug beigetragen haben.

Mit Mayer gemeinsam vor Gericht stand eine ehemalige Leichtathletin. Sie hatte bereits beim ersten Prozesstermin zugegeben, verbotene Substanzen in den Jahren 2018 und 2019 an andere Sportler weitergegeben zu haben. Zwei Zeugen bestätigten nun vor Gericht die Aussagen der Zweitangeklagten und gaben an, unter anderem EPO und Wachstumshormon über sie bekommen zu haben. (APA)