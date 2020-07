Fuchs im U-Ausschuss: „Nicht so verdorben wie echte Politiker“

Die Mandatarin verwies dabei auf die Parlamentsdirektion, die ihr bestätigt habe, dass auf den Tonbandaufnahmen „Geh’n mir am Oasch, alle“ zu hören sei. Krisper kritisierte, dass Ausschussvorsitzender Wolfgang Sobotka (ÖVP) an der „Hetzkampagne seiner Partei mitmacht“. Die Kanzlerpartei sprach explizit von „Mobbing“. Nina Tomaselli von den Grünen stört, dass ein „entfleuchtes Schimpfwort“ die Aufklärungsarbeit im Ausschuss überlagert. (TT)

Nach fünf Stunden kann Sidlo gehen. Ex-FPÖ-Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs muss vor die Abgeordneten treten. Er, der auch Beschuldigter ist, wird geziehen, Mitwisser beim mutmaßlichen Postenschacher gewesen zu sein. Seine Funktion im Finanzministerium werde überschätzt, sagt Fuchs den Mandataren. Er sei zwar für das Glücksspiel zuständig gewesen, geleitet habe das Ressort aber ÖVP-Minister Hartwig Löger; als Staatssekretär habe er kein Weisungsrecht gehabt. Alles habe mit dem Kabinett von Löger abgesprochen werden müssen: „Mir war es faktisch und rechtlich unmöglich, Änderungen im Glücksspielgesetz auf den Weg zu bringen.“ Das Verhältnis zu Löger beschreibt Fuchs so: Es habe eine Gesprächsbasis gegeben – weil dieser wie er aus der Wirtschaft gekommen sei: „Wir sind noch nicht so verdorben wie echte Politiker.“ Fuchs glaubt aber, dass ihm die ÖVP misstraut hat; sie habe gar erwogen, ihn in einem Ausweichquartier unterzubringen, nicht dort, wo Löger werkte. Und was das Glücksspielgesetz anlangt: Alles sei über den Tisch Lögers und seines Generalsekretärs, des späteren ÖBAG-Alleinvorstands Thomas Schmid, gegangen. Mit den Beamten habe er nicht reden dürfen. Das habe bis zum Ende der Amtszeit gegolten.