Ibiza-U-Ausschuss: Befragung von Ex-Verkehrsminister Hofer im Live-Ticker

Der Stein des Anstoßes in der Causa Casinos Austria, Peter Sidlo, ist in dieser Woche Hauptfigur im Untersuchungsausschuss. Er war am Mittwoch geladen. Am Donnerstag wird FPÖ-Obmann Norbert Hofer zum Vorwurf des Postenschachers in der Glücksspielbranche befragt.