Bub auf Kärntner Alm von Holzfigur erschlagen: Prozess vertagt

Klagenfurt, Wien – Nachdem vor fast drei Jahren ein fünfjähriger Bub aus Wien auf einer Kärntner Alm von einer Holzfigur erschlagen worden ist, ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt der Prozess gegen drei Männer fortgesetzt worden. Ihnen werden grob fahrlässige Tötung und fahrlässige Gemeingefährdung vorgeworfen. Der Prozess wurde vertagt.

Der Unfall hatte sich im August 2017 ereignet. Der Bub war mit seiner Mutter und seinen Großeltern auf der Gerlitzen bei Villach unterwegs. Vor einem Museum stürzte eine 1,60 Meter hohe und 80 Kilogramm schwere Koboldfigur um und traf das Kind. Was genau passiert ist, ist bis heute unklar, da Mutter und Großeltern ein paar Schritte vorausgegangen waren. Der Bub wurde reanimiert, starb aber später im Krankenhaus.

Die Angeklagten wiesen – wie schon beim Prozessauftakt im vergangenen Jahr – jede Schuld von sich. Der 54-jährige Obmann betonte, dass er zum Zeitpunkt des Unfalls gar keine Funktion in der Agrargemeinschaft gehabt habe, er habe lediglich seinen Vater unterstützt, der dort tätig war. Der Pächter der Hütte sagte, dass er die Figuren nicht aufgestellt habe und darüber hinaus 2017 gar nicht mehr für das Almmuseum zuständig gewesen sei. Dieses hätte ein Seilbahnbetreiber übernommen, berief er sich auf Informationen, die er von der Agrargemeinschaft bekommen haben will. Und der 71-Jährige gab an, dass er schon lange vor dem Vorfall die Holzfigur der Agrargemeinschaft verschenkt habe.