Einblicke in Tönnies-Fabrik: Frau verliert Job nach Kantinen-Video

Bielefeld – Anfang Juni wird ein Video über die Zustände in der Tönnies-Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück auf YouTube veröffentlicht. Darauf zu sehen sind zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Regeln innerhalb der Firmenkantine. Das Video wurde von einer Mitarbeiterin eines Caterers gemacht, der den Betrieb beliefert. Von ihrem Arbeitgeber wurde die Frau auf Grund dessen nun gekündigt.

Das Video zeigt die Mitarbeiter in einem Kantinenraum. Sie sitzen an Tischen nebeneinander und essen. Laut Tönnies hatten sich die Arbeiter damals in der Kantine nur mit Kollegen aufgehalten, mit denen sie auch in einer Abteilung zusammen gearbeitet hatten. Dieses Verhalten, das sogenannte Clustern, sei mit dem Arbeitsschutz abgestimmt gewesen.