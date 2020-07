Waldbrände im Amazonas: Verheerendster Juni seit 13 Jahren

Brasilia – Die Zerstörung des brasilianischen Regenwalds dürfte dieses Jahr noch schlimmer werden als im bereits verheerenden Vorjahr: Allein im Juni zählte Brasiliens Institut für Weltraumforschung (INPE) bei der Auswertung von Satellitenaufnahmen 2.248 Brände im Amazonas, 19,5 Prozent mehr als im Juni 2019. Das ist der schlimmste Juni seit 13 Jahren, wie das Institut am Mittwoch mitteilte.

Die meisten Feuer im Amazonas gehen auf Brandrodung in abgeholzten Gebieten zurück – dahinter stehen oftmals Bauern, die auf diese Weise neue Anbauflächen schaffen wollen. In diesem Jahr war die Abholzung besonders intensiv: Laut Inpe wurden auf diese Weise zwischen Jänner und Mai 2.000 Quadratkilometer Urwald vernichtet – 34 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Das Amazonas-Umweltforschungsinstitut schätzt, dass 9.000 Quadratkilometer Wald, die seit vergangenem Jahr abgeholzt wurden, noch vor August in Flammen aufgehen könnten.