Prozess gegen deutschen Doping-Arzt Mark S. beginnt Mitte September

München - Der Prozess im internationalen Blutdoping-Skandal um den deutschen Mediziner Mark S. beginnt am 16. September in München. Das teilte das Landgericht München II am Donnerstag mit. Das Gericht legte zunächst 26 Hauptverhandlungstermine fest, alle noch in diesem Jahr. Mark S. droht eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren.