„Ich bin so unglaublich stolz": Harry erinnert an seine tote Mutter

„Ich bin so unglaublich stolz, Teil dieser Awards zu sein, da sie das Vermächtnis meiner Mutter ehren und das Beste in Menschen wie euch zum Vorschein bringen", richtete Harry das Wort an die Nominierten und Preisträger. „Ich weiß, dass meine Mutter für viele von euch eine Inspiration gewesen ist, und kann euch versichern, dass auch sie für eure Sache gekämpft hätte." Seine Mutter habe „niemals den einfachen Weg eingeschlagen", sondern „sich für die Menschen stark gemacht, die Hilfe brauchten", so der Brite.

Nach Wochen der Proteste gegen Rassismus auf der ganzen Welt äußerte sich auch Harry zu dem Thema. „Institutionalisierter Rassismus hat keinen Platz in unseren Gesellschaften", sagte der 35-Jährige. In der heutigen Zeit komme es auf diesen Tatendrang und diese Hilfsbereitschaft an, sagte Harry. „Im Moment erleben wir auf der ganzen Welt Situationen, in denen Spaltung, Isolation und Wut dominieren." Dennoch sehe er „die größte Hoffnung in Menschen wie euch". Er sei in Bezug auf die Zukunft der Welt zuversichtlich gestimmt, „denn sie liegt in euren Händen".