RHI Magnesita baut neuen Förderstollen in Hochfilzen

Hochfilzen – Der börsennotierte Feuerfest-Konzern RHI Magnesita errichtet am Standort Hochfilzen in Tirol einen neuen Förderstollen. Damit sollen 7500 Lkw-Fahrten pro Jahr eingespart werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach dem Tunnelanschlag mit. An einem durchschnittlichen Betriebstag bedeute dies rund 45 Lkw weniger, die vom Abbaugebiet zum Werk fahren würden.