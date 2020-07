Grumser stellt klar: „Der FC Wacker bleibt mein erster Ansprechpartner"

Innsbruck – Seinen Humor hat in der Landeshauptstadt auch Wacker-Trainer Thommy Grumser, der im Sommer von Daniel Bierofka abgelöst wird, nicht verloren. „Ein richtiger Kracher“, spielte er lächelnd auf das heutige Auswärtsspiel bei Schlusslicht Kapfenberg (18:30 Uhr) an. Die Steirer waren zuletzt im Schnitt sogar noch jünger als die Elf des FC Wacker, wo viele Talente der „Next Generation“ in den vergangenen Jahren unter Grumser herangewachsen sind.