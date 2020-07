Den Sternen so nah – am Genussberg Venet in Landeck

Die neue Sternwarte, direkt am Gipfel platziert und ein in Tirol einzigartiges Observatorium, legt den Blick auf die facettenreiche Himmelswelt frei. Und ermöglicht dank ihrer Top-Ausstattung ein ungestörtes Bestaunen der Himmelskörper. Es ist Tirols erste Volkssternwarte und für alle Besucher zugänglich!

Der Venet bietet viel:mit dem Venet Bob kann man bis zu 40 km/h schnell auf rasanten Geraden und durch schnittige Kurven unterwegs sein. Und in der Venet Gipfelhütte findet man eine grandiose Alpenresidenz nah an der Sonne und näher den Sternen.

An Instrumenten, die zum perfekten Stern- oder Sonnen­erlebnis beitragen, wurde im Observatorium auch nicht gespart. Es warten Fernrohre, Teleskope, digitale Kameras und alles, was das Astronomen-Herz begehrt.

Auf Anfrage wird man von einem ausgebildeten Sternenguide in die Warte begleitet und bekommt im selben Zug wertvolles Wissen über den glitzernden Himmel vermittelt. So kann man von einem ereignisreichen Tag in der Natur zum glitzernden Abschluss in der Sternwarte und schließlich einer erholsamen Nacht in der heimeligen Gipfelhütte auf 2.212 Metern Seehöhe übergehen. Klingt einzigartig? – Ist es auch!