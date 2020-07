Weltmeister Hamilton sorgte für erste Bestzeit beim Neustart in Spielberg

Spielberg – Weltmeister Lewis Hamilton fuhr beim Neustart der Formel 1 die schnellste Runde im Auftakttraining. Im schwarz lackierten Silberpfeil verwies der 35-Jährige am Freitag in Spielberg seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas mit deutlichen 0,356 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei.

Dritter wurde Red-Bull-Pilot Max Verstappen, der das Rennen in der Steiermark in den vergangenen beiden Jahren gewonnen hatte. Die Ferraris konnten unterdessen nicht mithalten: Charles Leclerc wurde nur Zehnter, Sebastian Vettel kam an seinem 33. Geburtstag nicht über Rang zwölf hinaus.