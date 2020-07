Nachtlokale sollen voraussichtlich ab 1. August bis 4 Uhr öffnen dürfen

Lange blieb unklar, wie es in Corona-Zeiten mit den heimischen Clubs und Discos weitergeht. Nun soll die Sperrstunde in Nachtlokalen bald verlängert werden – sofern alles nach Plan verläuft. Endgültig entschieden wird am 15. Juli. Öffnen dürfen sie zunächst für 60 Prozent der Maximalauslastung bzw. nicht mehr als 200 Personen.