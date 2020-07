Stoppschild ignoriert: Drei Verletzte bei Kollision in Vomp

Vomp – Drei Verletzte mussten nach einem Unfall am Freitag in Vomp ins Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen 12 Uhr missachtete ein 73-Jähriger auf der Fahrt über die sogenannten „Vomper Felder“ ein Stoppschild, berichtet die Polizei. Daraufhin stieß er mit einem von links kommenden Wagen zusammen, dieser wurde in die Wiese geschleudert.