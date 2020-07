Bub bei Schutzweg in Innsbruck angefahren: Polizei sucht Zeugen

Innsbruck – Nach Zeugen eines Unfalls am Freitag in Innsbruck sucht aktuell die Polizei. Ein neunjähriger Bub wollte gegen 11.30 Uhr an der Kreuzung Liebeneggstraße/Pechestraße einen ungeregelten Schutzweg überqueren. Dabei wurde er von einem Auto angefahren und verletzt, der Lenker flüchtete.