Leichnam bei Roppen aus Inn geborgen: Identität noch unklar

Imst, Roppen, Innsbruck – Katja Tersch, Leiterin des Landeskriminalamtes (LKA), gab sich am Freitagabend noch sehr zurückhaltend: Fest stehe nur, dass nördlich des Innknies unweit der Autobahn in Roppen ein weiblicher Leichnam geborgen wurde. Ob es sich bei der Toten möglicherweise um das Mordopfer aus Imst handelt, nach dem seit Tagen intensiv gesucht wurde, stehe aber noch nicht fest.

Wie berichtet, hat ein 33-Jähriger in der Nacht auf Sonntag gestanden, seine 31-jährige türkischstämmige Ehefrau vergangenen Donnerstag bei einem Streit gewürgt und dann mit einem Polster erstickt zu haben. Dann warf der 33-Jährige nach eigenen Angaben die Mutter des gemeinsamen Sohnes (zwei Jahre) in den Inn. Seit seinem Geständnis befindet sich der Mann in der Innsbrucker Justizanstalt.