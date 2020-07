Obduktion ergab: Aus Inn geborgene Leiche ist 31-jährige Imsterin

Imst, Roppen, Innsbruck – Nach der Bergung einer weiblichen Leiche aus dem Inn unweit der Autobahn in Roppen am Freitagabend konnte nun die Identität der Toten geklärt werden. Wie die Polizei am Samstagnachmittag in einer Aussendung bekanntgab, handelt es sich tatsächlich um jene 31-Jährige aus Imst, nach der seit Tagen intensiv gesucht worden war. Das ergab die gerichtsmedizinische Obduktion. Das Ergebnis sei mit der bisherigen Verantwortung des Beschuldigten in Einklang zu bringen, heißt es in der Aussendung.