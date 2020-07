Ried nach 1:0 in Steyr vorerst zwei Punkte vor A. Klagenfurt

Steyr – Die SV Ried hat zumindest für einen Tag wieder die Tabellenführung in der 2. Fußball-Liga übernommen. Die Innviertler feierten am Freitag im Oberösterreich-Derby bei Vorwärts Steyr einen 1:0-Erfolg und liegen damit zwei Punkte vor Austria Klagenfurt. Die Kärntner würden allerdings mit einem Heimsieg am Samstag gegen die Juniors OÖ wieder Platz eins übernehmen.

Matchwinner für die Rieder in Steyr war Manuel Kerhe. Der Mittelfeldspieler erzielte in der 30. Minute mit einem Schuss von knapp außerhalb des Sechzehners ins lange Eck das Goldtor. Die fünftplatzierten Gastgeber stemmten sich in einer chancenarmen Partie zwar vehement gegen ihre zweite Niederlage in Folge, konnten aber den ersten Sieg der Rieder nach zuletzt drei Pleiten en suite nicht mehr verhindern.

Bereits zuvor hatten der FC Liefering und der SV Horn zum Auftakt der 26. Runde Erfolge eingefahren. Die Lieferinger kamen gegen Austria Lustenau zu einem Heim-4:2 und festigten damit Rang drei, die Waldviertler stießen mit einem 3:1 bei Blau Weiß Linz an die neunte Stelle vor.