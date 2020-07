16-jährige Mopedlenkerin bei Kollision mit Auto in Imst verletzt

Imst – Beim Zusammenstoß mit einem Auto wurde am Freitagabend in Imst eine 16-jährige Mopedlenkerin unbestimmten Grades verletzt. Die Jugendliche stieß gegen 23.10 Uhr in einem Kreuzungsbereich der Hermann-Gmeiner-Straße mit dem Auto eines 56-Jährigen zusammen. Der genaue Unfallhergang war vorerst unklar.