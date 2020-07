Benedikt XVI. reist nicht zur Beerdigung seines Bruders

Vatikanstadt – Der frühere Papst Benedikt XVI. nimmt nicht an der Beisetzung seines Bruders Georg Ratzinger in Regensburg teil. Das berichtet das Portal Vatican News (Freitag) unter Berufung auf interne Quellen. In Regensburg erwartet werden Benedikts Privatsekretär, Erzbischof Georg Gänswein, sowie Kardinal Gerhard Ludwig Müller, der von 2002 bis 2012 Bischof von Regensburg war.