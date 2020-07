Anklage gegen bewaffneten Soldaten, der in Trudeau-Residenz eindrang

Ottawa – Nach seinem Eindringen auf das Gelände des Amtssitzes von Kanadas Premierminister Justin Trudeau ist ein 46-jähriger Reservist in 22 Punkten angeklagt worden. Zu den Anklagepunkten, die am Freitag (Ortszeit) bei einer kurzen Anhörung vor einem Gericht in der Hauptstadt Ottawa verlesen wurden, gehören Verstöße gegen die Waffengesetze und das Ausstoßen von Drohungen.