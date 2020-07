Tierquäler schlug erneut zu: Ente Beine abgeschnitten, 2000 Euro Ergreiferprämie

Ried im Innkreis – Seit Wochen treibt im Innviertel in Oberösterreich ein Tierquäler sein Unwesen. Wie oberösterreichische Medien und die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe berichten, wurden seit Mitte Mai mehrmals angeschossene Tauben, qualvoll getötete Jung-Schwäne und verstümmelte Enten von Spaziergängern gefunden. Einige der misshandelten Tiere konnten gerettet und an Pflegestellen übergeben werden, andere verendeten. Längst fahndet die Polizei nach dem Täter – bislang ohne Erfolg.

Nun wurde in Ried im Innkreis ein neuer Fall bekannt. Einer Wildente wurden die Beine etwa bei der Hälfte abgeschnitten und die Flügel gestutzt. Eine Spaziergängerin sah das Tier am Freitagvormittag beim Spazierengehen neben einem Weg hinter dem Freibad und verständigte die Wildtierhotline der Tierschutzorganisation Pfotenhilfe, wie diese am Samstag berichtete.