Nullnummer gegen die Admira besiegelte den Abstieg der WSG Tirol

Innsbruck – In der Bundesliga-Saison 2019/2020 kommt der Absteiger erneut aus Tirol. Ein Jahr nach dem FC Wacker Innsbruck muss auch die WSG Swarovski den Gang in Liga zwei antreten. Nur sechs Siege aus 32 Spielen waren für die Elf von Trainer Thomas Silberberger zu wenig.

In einer Partie mit vielen Zweikämpfen und hohen Bällen vergab Maierhofer bereits in der fünften Minute seinen ersten Sitzer, als er nach Flanke von Florian Buchacher aus rund drei Metern über das Tor köpfelte. In der 31. Minute verlängerte Maierhofer per Kopf auf Zlatko Dedic, doch der Slowene verstolperte die große Gelegenheit nahezu vom selben Rasenziegel wie zuvor der Zwei-Meter-Stürmer.