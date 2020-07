Erste Ansteckung bringt Geld: US-Studenten feiern makabre Corona-Partys

In den USA steigt die Zahl der Coronavirus-Fälle zurzeit erneut stark an. Vier Bundesstaaten haben innerhalb eines Tages zusammen 25.000 neue Coronavirus-Infektionen registriert. Die Zahl der Fälle stieg in 40 der 50 Bundesstaaten an und überschritt die Marke von 50.000 neuen Infektionen am Tag. Besonders viele Fälle gab es in Arizona, Kalifornien, Florida und Texas. In 36 Staaten nahm der prozentuale Anteil positiver Tests zu. Viele Gouverneure nehmen Lockerungen zurück, sperren Strände oder führen eine Maskenpflicht ein.