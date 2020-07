22-Jähriger rammte Auto mit schwangerer Ex-Freundin in Bayern

Rauhenebrach – Ein 22-Jähriger hat im bayerischen Rauhenebrach einen Wagen gerammt, in dem seine schwangere Ex-Freundin saß. Zuvor hatte er das Auto mit hoher Geschwindigkeit verfolgt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann habe möglicherweise die Trennung von seiner Freundin noch nicht verkraftet. Er habe seine „Ex“ in dem Wagen gesehen und daraufhin die Verfolgung aufgenommen.