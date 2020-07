56-Jährige stürzte bei Bergwanderung in Zams 230 Meter in den Tod

Zams – Ein tödliches Ende nahm am Wochenende die Wanderung einer 56-Jährigen in den Lechtaler Alpen. Die Deutsche war am Freitagmorgen alleine vom Württemberger Haus in Richtung Bittrichscharte auf 2500 Metern Seehöhe aufgebrochen. Von dort wollte sie nach Gramais weiterwandern.