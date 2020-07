Traumfreistoß von Alaba ebnete Bayern im Pokalfinale den Weg zum Double

Berlin – Der FC Bayern hat sich zum Ende der schwierigen Corona-Saison mit dem Pokal-Triumph zum Doublesieger gekrönt. Der Münchner Geister-Express ließ sich am Samstag beim 4:2 auch von Bayer Leverkusen im Cup-Endspiel nicht stoppen. Im leeren Berliner Olympiastadion dokumentierten ÖFB-Teamspieler David Alaba (16.) mit einem Traumfreistoß, Serge Gnabry (24.) und Final-Rekordtorschütze Robert Lewandowski (59. und 89.) die Überlegenheit des deutschen Rekordchampions beim 13. Double aus Meisterschaft und Pokal.

Und das Triple, das bislang nur Jupp Heynckes mit den Bayern im Jahr 2013 gefeiert hatte, ist nach dem insgesamt 20. Pokalerfolg weiter möglich. Im August geht es für die Mannschaft von Erfolgstrainer Hansi Flick in der Champions League weiter - das Finale am 23. August in Lissabon ist das Ziel.