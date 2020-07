Streit in Unterkunft in Fügen: 41-Jähriger nach Messerattacke im Spital

Zu der Auseinandersetzung zwischen den 32, 33 und 41 Jahre alten Männern in einer Unterkunft in Fügen kam es laut Polizei gegen 21 Uhr. Der 32-Jährige schlug dem 33-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, wobei dieser Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. In weiterer Folge stach der 33-Jährige dem 41-Jährigen mit einem Küchenmesser in den Unterbauch. Beide Verletzten wurden nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert und noch in der Nacht in die Klinik nach Innsbruck überstellt.