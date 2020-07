Problem liegt an der Basis: Fußball-Tirol sucht Wege zur längeren Erstklassigkeit

Die neue Saison begann mit dem pikanten Eintrag auf der offiziellen Facebook-Seite des FC Wacker: Der Gratulation an die WSG zum Aufstieg wurde ein schelmischer Nebensatz („Bundesliga kann nicht jeder“) hinterhergeschickt. Nach dem gestrigen Schlusspfiff stand fest, dass die WSG noch nicht Bundesliga kann und jetzt in Liga zwei ein großer Umbruch bevorstehen wird. Der FC Wacker Innsbruck will indes um eine Hamburger Unternehmer-Familie wieder den Turbo zurück Richtung Bundesliga zünden. Und mit einem schmucken Trainingszentrum, das in Mieming in Planung ist, wollen die Schwarzgrünen auch von der Basis aus langfristig durchstarten.