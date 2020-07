Mehrere Corona-Infizierte an drei Schlachthöfen in Oberösterreich

Linz – Gleich drei fleischverarbeitende Großbetriebe in den Bezirken Ried, Wels-Land und im Bezirk Braunau mit insgesamt zwölf Infizierten sind von einem Ausbruch des Corona-Virus betroffen. Das berichtete die Kronen Zeitung am Sonntag. Der Krisenstab des Landes bestätigte der APA den Fall in einem knappen Statement. Nähere Details wollte man vorerst nicht bekannt geben.