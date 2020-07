Disput um Abstand: Pensionist in Oberösterreich gestoßen und getreten

Ried im Innkreis – Ein 73-Jähriger ist von einem noch Unbekannten nach einem Streit um den Sicherheitsabstand nach den Covid-19-Regeln am Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in Ried attackiert und schwer verletzt worden. Der Vorfall hatte sich am 20. April ereignet, war aber erst am Sonntag von der Polizei in einer Presseaussendung bekannt gegeben worden, nachdem man nun nach dem Angreifer fahndete.