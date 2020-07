Cellulite und die glatte Lüge: Influencerin zeigt, was Licht und Posen ausmachen

Streifen liegen offenbar im Trend. Immerhin tragen sie 80 Prozent der Frauen an Popo und Oberschenkeln. Nur an der Vermarktung hapert es noch. Orangenhaut, Kraterlandschaft oder Hagelschaden sind halt keine schönen Begriffe, um ein Hautbild zu beschreiben. Zierstreifen würde schon besser klingen. Aber so nennt kein Mensch seine Cellulite, sie wird stattdessen immer noch als Makel angesehen.