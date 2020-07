Gleich drei Kletterunfälle im Stubaital: Mehrere Heli-Einsätze am Sonntag

Neustift im Stubaital – Notarzthubschrauber kreisten am Sonntag in Neustift. Schlussendlich mussten mehrere Verletzte zur Behandlung geflogen werden. Zuerst erwischte es am Vormittag ein deutsches Ehepaar. Die beiden wollten um 5.30 Uhr eine mit Borhaken gesicherte Strecke an der Elfer Nordwand klettern. Bei der ersten Seillänge sicherte die 31-Jährige ihren Ehemann vom Einstieg aus. Etwa fünf bis sechs Meter von ihr entfernt löste der Mann mit seiner Hand unabsichtlich einen etwa 100 Kilogramm schweren Felsblock. Dieser stürzte in Richtung der Frau. Die Frau versuchte noch ihren Kopf zu schützen und an die Wand zu pressen. Der Felsbrocken erwischte sie dennoch am linken Beckenbereich. Wie schwer sich die Frau verletzte, ist nicht bekanntö. Sie wurde mittels Tau geborgen und mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Hall geflogen.