Etwa 1000 Personen feierten bei Goa-Party in Innsbrucker Sillschlucht

Corona-Maßnahmen offenbar egal: An die 1000 Personen feierten in der Nacht auf Sonntag offenbar in der Sillschlucht bei Innsbruck. Die Polizei rückte aus und berichtete von zahlreichen durch Alkohol oder Drogen beeinträchtigten Personen. Ein 22-jähriger Mann verhielt sich aggressiv.