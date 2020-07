Jamnig zum neuen Präsidenten von Wacker Innsbruck gewählt

Innsbruck – Reger Auflauf am Sonntag in der Innsbrucker Universitätsstraße 7, wo der FC Wacker Innsbruck seine außerordentliche Generalversammlung abhielt. Die Funktionsperiode von Präsident Gerhard Stocker, der mit Unterbrechungen seit 2003 im Amt war, sowie des Vorstandsteams endete nach einer coronabedingten Verlängerung. Statutengemäß wurde über Stocker-Nachfolger Joachim Jamnig und den Verbleib des vierköpfigen Teams an der Vereinsspitze abgestimmt, Überraschungen waren angesichts der Statutenänderung im Jänner nicht zu erwarten, das Ergebnis fiel entsprechend klar aus.

Mit 99,01% wurde Joachim Jamnig zum neuen Präsidenten gewählt, der neue Vorstand (bestehend aus Alfred Hörtnagl, Thomas Kerle, Peter Margreiter und Felix Kozubek) wurde mit 92,45% bestimmt. Jamnigs erste Stellungnahme fiel zurückhaltend aus: „Am heutigen Tag will ich keine großen Versprechen abgeben, sondern in den kommenden Wochen und Monaten Taten sprechen lassen. Wir übernehmen von Gerhard einen gesunden Verein, der Großes vorhat und in einem angemessenen Tempo wachsen soll.“