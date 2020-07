Unbekannte zerkratzten in Innsbruck mindestens 19 Autos

Innsbruck – Enormen Sachschaden richteten Unbekannte am Sonntag in der Hallerstraße in Innsbruck an: Wie die Polizei berichtete, wurden in der Zeit zwischen 17.15 und 18.10 Uhr zwölf parkende Autos und sieben weitere, die bei einem Autohaus abgestellt waren, zerstört. Unbekannte hatten jeweils mit einem spitzen Gegenstand den Lack der Autos zerkratzt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt, dürfte aber beträchtlich sein. Die Polizei bittet unter Tel. 059133/7586 um Hinweise. (TT.com)