Eurofighter: Jets fliegen weiter, Verfahren werden fortgesetzt

Wien – Der österreichische Luftraum wird auf absehbare Zeit weiter von den umstrittenen Eurofighter-Jets überwacht. Gleichzeitig halten Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und die Republik aber an allen rechtlichen Schritten gegen die Eurofighter-Anbieter fest, mit dem Ziel eines Ausstiegs aus dem Kaufvertrag und einer Entschädigung. Diese Vorgangsweise präsentierte die Ministerin am Montagvormittag den Wehrsprechern der Parlamentsparteien. Wie es mit der Luftraumüberwachung langfristig weitergeht, will Tanner in einem „breiten Diskussionsprozess“ mit den Parteien besprechen.