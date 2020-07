Vorschlag unterzeichnet: Keine Adoption für homosexuelle Paare in Polen

Warschau – Wenige Tage vor der Präsidentenwahl in Polen hat Amtsinhaber Andrzej Duda einen Vorschlag für eine Verfassungsänderung unterzeichnet, wonach gleichgeschlechtliche Paare von der Adoption von Kindern ausgeschlossen werden sollen. Duda hatte diesen Schritt am Wochenende bereits angekündigt. "Ich freue mich sehr, dass ich mein Versprechen einlösen konnte", sagte Duda am Montag.