Billig-Einkauf in UNO-City: Botschaftsmitarbeiter vor Gericht

Wien/Ljubljana – Ein Ex-Mitarbeiter der slowenischen Botschaft in Wien hat sich am heutigen Montag vor dem Wiener Landesgericht für erschwindelte Duty-Free-Einkäufe in der Wiener UNO-City verantworten müssen. Wie die stellvertretende Gerichtssprecherin Elisabeth Reich der APA auf Anfrage mitteilte, soll er im Jahr 2018 insgesamt acht Mal mit gefälschten Unterlagen Alkohol und Zigaretten gekauft haben.