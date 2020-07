Kroatien-Wahl: Nach HDZ-Sieg wird rasche Regierungsbildung erwartet

Im Wahlkampf baute die HDZ ihre Kampagne auf der erfolgreichen Bekämpfung der Pandemie und auf ihrer Erfahrung auf. "Sicheres Kroatien", lautete ihr Wahlkampfslogan. Paradoxerweise spielten die Corona-Pandemie und die befürchtete Wirtschaftskrise der HDZ in die Hände, kommentierte das Nachrichtenportal "Index.hr". "Die Wähler haben entschieden, in einer solchen Situation lieber auf das Sichere und Bekannte zu setzen", hieß es. Das schien auch die Korruptionsaffären, in die sich immer wieder HDZ-Mitglieder und sogar ihre Minister verwickelt haben, in den Hintergrund gerückt zu haben. "Für die Bürger war die Sicherheit in Zeiten von großer Ungewissheit wegen des Coronavirus wichtiger als das Gefühl der Unzufriedenheit, weil sie weiterhin in einem Land leben, das von Korruption und Klientelismus geprägt ist", so die Tageszeitung "Jutarnji list".