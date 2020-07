Bundesliga leitet Verfahren gegen KSV ein, Spiel gegen Wacker erneut verschoben

Innsbruck - Der FC Wacker Innsbruck wäre ohnehin nicht zum bedeutungslosen Zweitliga-Match am Dienstag bei Kapfenberg angereist. Nach drei bekannten Coronafällen im Team der Steirer waren die Sicherheitsbedenken bei Kapitän Lukas Hupfauf und Co. zu groß.

Eine Strafverifizierung droht deshalb nicht, wie am Montag bekannt wurde. Das Match wurde erneut verschoben und soll erst eine Woche später (14.7. - 18.30 Uhr) ausgetragen werden, teilte die Bundesliga mit. Die Ergebnisse der zweiten Testreihe beim KSV liegen laut TT-Informationen erst am Dienstag - also dem ursprünglichen Spieltag - vor.