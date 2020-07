Wacker-Gastspiel in Kapfenberg erneut verschoben: ein Sieg der Vernunft

Innsbruck – Das Meisterschaftsspiel des FC Wacker Innsbruck in Kapfenberg entwickelt sich zur unendlichen Corona-Geschichte. Nachdem wegen eines positiven Tests im KSV-Lager zunächst von Freitag auf Samstag letzter Woche verschoben wurde, dann wegen zwei weiterer positiver Fälle auf heute Dienstag verlegt wurde, entschied die Liga, die Begegnung erst am kommenden Dienstag, den 14. Juli, um 18.30 Uhr nachzutragen. Letztendlich ein Sieg der Vernunft, weil die Ergebnisse der gestern erfolgten Testreihe in Kapfenberg erst heute vorliegen und dem FC Wacker nicht zuzumuten ist, danach anzureisen und am Abend im Fekete-Stadion mit mulmigem Gefühl im Bauch anzutreten.