Neues Digitalzentrum geht in Innsbruck an den Start

Im DIH West können Westösterreichs KMU für ihre digitale Transformation über vier sogenannte Digitalzentren an den Standorten Dornbirn, Innsbruck, Kufstein und Salzburg auf das Digitalisierungs-Know-how der heimischen Forschungseinrichtungen zugreifen, so die Standortagentur Tirol in einer Aussendung am Montag.